Krajinović se osvetio bivšem treneru

Srpski teniser Filip Krajinović igra kao preporođen na turniru u Indijan Velsu, neposredno poslije veoma turbulentnog perioda za njega.

Prošao je kvalifikacije, pa potom i Kukuškina, Gofana i Medvedeva, i zaslužio je Filip Krajinović da izađe na megdan Nadalu u Indijan Velsu (19.00).

Krajinović je krajem prošle sezone objavio da će tokom 2019. sarađivati sa stručnjakom Tomasom Johansonom, ali je Šveđanin poslije samo par mjeseci riješio da napusti Filipovi tim.

Kako je tada navedeno, Johanson je kao razlog rastanka sa Krajinovićem naveo da bi želio da više vremena provodi sa porodicom, a onda je nedugo zatim objavio da će sarađivati sa svojim nekadašnjim štićenikom Belgijancem Davidom Gofanom.

Krajinović nije dobro podnio takav način rastanka sa trenerom, a na turniru u Indijan Velsu riješio je da iskali svoj bijes.

Srpski teniser se susreo sa Gofanom u drugom kolu kalifornijskog Mastersa i "počistio" ga sa terena – 6:3, 6:3 – a zatim imao šta da poruči.

"Moj trener je dao otkaz prije dvije nedjelje. Rekao je da nisam dovoljno dobar. Da, stvarno!", rekao je Krajinović poslije tog meča, a zatim na pitanje da li je ta pobjeda bila posebna za njega uz ogroman osmijeh odgovorio sa: "Da".

Filip je poslije pobjede nad Belgijancem nastavio da impresionira, pa je pobijedio i favorizovanog Rusa Danila Medvedeva.

Sada ga, u osmini finala, očekuje meč protiv Rafaela Nadala sa kojim je imao jedan okršaj, u sudbonosnom Parizu 2017. godine kada mu je Španac zbog povrede predao meč četvrtfinala.

Meč između Krajinovića i Nadala na programu je u srijedu od 19 časova po srednjeevropskom vremenu, a u isto vrijeme možete pratiti i još jednog Srbina u osmini finala Indijan Velsa Miomira Kecmanovića, koji se sastaje sa Japancem Jošihitom Nišiokom.

.@BlairHenley interviews Krajinovic. Krajinovic: "My coach (Johansson) quit 2 weeks ago. Said I wasn't good enough. Seriously!" Is this win extra satisfying then? Krajinovic: "YES!" After his win vs Goffin (now coached by Johansson). Looked like gestures to Goffin's box. pic.twitter.com/nH3YDKXuYU