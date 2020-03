Kuvar Novaka Đokovića otkriva kako se hrani srpski teniser

Jelovnik bez mesa - Ljubica Komlenić, žena koja vodi računa o ishrani najboljeg tenisera svijeta, priznala je da srpski as ne jede ništa što je životinjskog porijekla.

Mislili ste da Novak Đoković ne jede sarmu i ćevape. E pa jede! Istina, nije to čuvena sarma iz srpske kuhinje, niti su naši tradicionalni ćevapi, već - vegan sarma i vegan ćevapi.

"Mi sarađujemo na prijateljskoj osnovi i naš susret nije nimalo slučajan. Mislim da mogu dosta da mu pomognem, a primećujem da i on tako smatra. Radim mu totalnu ishranu, a pošto je on vegan, sve koristi bez glutena i šećera. Pored toga, ne jede ništa što je životinjskog porekla, a to podrazumeva da u njegovoj ishrani nema čak ni ribe, iako svi misle da on jede ribu", istakla je Ljubica Komlenić na početku razgovora.

Ali kako bez čuvenog roštilja sa skare - pitanje je svih pitanja.

"Novak ne poriče da voli miris naše tradicionalne hrane, ali ne jede je. On zapravo sve to jede, ali s korekcijama u sadržaju. Daću vam primer, Nole obožava veganske sarme sa kiselim kupusom sa naših prostora. Umesto običnih ćevapa, jede vegan ćevape. Isto tako, hamburger je zamenio vegburgerom", kaže Ljubica za "Kurir".

I poslije svega mnoge zanima kako izgleda tanjir Novaka Đokovića.

"Kuhinja nije samo da se nešto napravi i stavi u tanjir. U tanjiru su matematika, fizika, hemija i medicina. Kad se sve to spoji u jedno, dobija se dobar rezultat", jasna je Ljubica.

A da Nole ima dobre rezultate, zna cijeli svijet. Dakle, i sa veganskom ishranom može se biti šampion.

"Može se biti šampion i sa takvom ishranom. Novak je najbolji primer, iako ne jede hranu životinjskog porekla. Bitna je tehnika pri spremanju obroka. Štaviše, preko veganske ishrane može se uneti mnogo više kvalitetnih sastojaka nego kad se ispeče jagnje na ražnju", kaže Ljubica.

