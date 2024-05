Kvalifikant mučio Alkaraza, ali čudo se ipak nije desilo

Treći teniser svijeta Karlos Alkaraz izborio je danas plasman u treće kolo Roland Garosa.

Španski teniser i jedan od favorita za titulu je u drugoj rundi teže od očekivano savladao kvalifikanta iz Holandije Jespera de Jonga (ATP, 173) sa 3:1. Po setovima je bilo 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

Nije to bio nimalo jednostavan meč za Španca, što govori i to da je meč trajao nešto više od tri sata. Hrabri Holanđanin je pružio žestok otpor, bio je agresivan i sigurno da je odigrao meč na nivou možda i top 10 igrača svijeta, a ne u rangu nekoga ko je prije Pariza igrao na Čelenderu.

Na startu je Holanđanin imao brejk prednosti, ali se Karlitos ekspsreno vratio i onda osvojio prvi set sa 6:3.

U drugom setu je De Jong kod 4:4 imao brejk loptu, ali Alkaraz se nekako izvukao, a onda odmah u narednom gemu kaznio protivnika i osvojio set poslije više od sat vremena tenisa.

Treći set je počeo brejlom 173. tenisera svijeta koji je poveo sa 3:1, no nije tu stao. Uslijedio je dupli brejk za velikih 4:1. Španac nije znao šta ga je snašlo u tim trenucima, pa je Holađanin rutinski došao do 6.2.

U nastavku pravi rolerkoster. I u četvrtom setu odmah brejk De Jonga, ali je odmah uslijedio ribrejk. Ali to nije pokolebalo tenisera koji će za dva dana napuniti 24 godine. Novi brejk za 2:1 i prilika da se meč uvede u dramatičnu završnicu, jer je Španac izgledao potpuno pogubljeno. Ipak, nije izdržao pritisak, nije potvrdio brejk i to je bio kraj nadanja da može do čuda na „Filip Šatrijeu“. Uslijedio brejk Alkaraza koji je onda sigurno priveo meč kraju.

Alakaraz će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz meča Sebastian Korda – Sonvun Kvon. Njihov meč je prekinut zbog kiše pri rezultatu 5:4 za američkog tenisera.

