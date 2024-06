Lacoste napravio logo posvećen Đokoviću

Kompanija Lacoste napravila je logo posvećen Novaku Đokoviću.

Naime svima dobro poznat logo francuske kompanije “Lacoste”, na kom se nalazi aligator, promijenjen uz znak podrške Novaku Đokoviću.

Sada legendarni aligator ima zavoje na koljenu jedne noge.

Na društvenoj mreži X kompanija “Lacoste” je podijelili izgled novog loga i napisala “Vrati se u punoj snazi uskoro” i označila Đokovića.

Podsjećamo da je srpski teniser prije nekoliko dana u Parizu operisao koljeno i da se sada oporavlja.

Get back to full strength soon @DjokerNole! Thanks to @graforiks for the creative touch!#TeamLacoste pic.twitter.com/WzIgIXCRcl