Lajović: Ne mogu Alkarasa da poredim sa Federerom, Đokovićem i Nadalom

Srpski teniser Dušan Lajović smatra da Karlos Alkaras igra dosta zrelo za svoje godine.

Njih dvojica su se sastala u trećem kolu Majamija, a pobjedu je odnio prvi igrač svijeta rezultatom 6:0, 7:6 (5).

Bio je to četvrti međusobni duel, a Lajović do sada nije uspio da uzme niti set.

"Ne mogu da ga poredim sa Rodžerom, Novakom i Rafom, ali on ima nešto jedinstveno: voli da bude pod velikim pritiskom. Ima veoma dobre udarce, dobro čita igru, osjeća lopticu, ali ono što je najvažnije i što ga razlikuje od ostalih tenisera je to što je u stanju da da sve od sebe u komplikovanim trenucima. Uživa u atmosferi i napreduje, mnogo je zreliji nego što godine to pokazuju", rekao je Lajović, a prenio španski "Eurosport".

Alkarasa u utorak očekuje duel sa Tomijem Polom, u okviru osmine finala Mastersa na kojem brani titulu.

Ukoliko mu to pođe za rukom, zadržaće prvu poziciju.