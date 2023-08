Lajović bez pobjede na Grend slemu

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio ove sezone da ostvari niti jednu pobjedu na Grend slem turnirima.

Lajović je ovoga puta poražen na startu US opena od Kineza Jibing Vua rezultatom 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2.

Duci je imao sve u svojim rukama, prednost od 2-1 u setovima, ali je Vu u nastavku uspio da preokrene.

"Malo sam izgubio ritam na bekhendu od sredine četvrtog seta. Posle je on krenuo da igra veoma dobro, da bolje riternira i teško sam dobijao svoje gemove od sredine četvrtog – pritisnuo me je, malo sam izgubio i samopouzdanje tu. U petom setu je jednostavno odigrao bolje. Igrao sam dobar meč, drugi set sam olako ispustio brejkom na početku, oscilirali smo i on i ja sa energijom jer je bilo dosta vlažno... U trećem sam se vratio, osećao da ide u dobrom pravcu, ali brzo se okrenulo. Na kraju, težak dan i težak poraz. S druge strane, mislim da trenutno igram kvalitetno, ovo je samo jedan korak unazad u ovom trenutku, posle Sinsinatija. Ima još turnira do kraja godine, imam želje i entuzijazma. Osećam se loše zbog poraza, ali osećam da ima u meni još dobrih igara do kraja sezone", rekao je Lajović.

Ako bi mogao nešto da promijeni, kaže da bi više napadao.

"Mislim da sam morao da budem agresivniji na njegov drugi servis. Kako je padala temperatura i usporili se uslovi, ja sam nastavio da radim isto, a trebalo je još više snage da uložim. Riterni na drugi servis su mi pred kraj padali dosta kratko. Moje najveće oružje jeste da napadnem prve dve-tri lopte i da otad kontrolišem, sada se to okrenulo u toku meča", dodao je on.

Imao je određenih problema uoči posljednjeg Grend slema u sezoni.

"Napravio sam pauzu od tri-četiri dana, pio sam antibiotike zbog infekcije nokta, ali sam se spremio dobro i psihički i fizički. Znao sam da neće biti lak meč, pogotovo zato što ga ne poznajem. Ima igru za ovu podlogu, eksplozivan je, ali... Očekujem od sebe da igram na nivou iz Sinsinatija, ali zavisi i od protivnika – u Sinsiju sam se dizao kako su mečevi išli, ovde sada nisam ni dogurao do te prilike. Nažalost, izgubio sam u pet setova", kazao je Lajović.

Sledi Dejvis kup, a onda serija turnira u Kini.

"Dejvis kup, posle tri turnira u Kini – posle četiri godine se vraćamo. Zatim turniri u Evropi, standardno: ako upadnem u Bazel i Pariz, možda i nešto nedelju pre toga", ističe Duci.

Lajović prvi put od 2013. godine nije uspio da ostvari niti jednu pobjedu na najvećim turnirima.

"U, je... Nisam znao za taj podatak. Usred sezone sam se razboleo, u Madridu sam se još razboleo, a u Parizu sam dobio boginje, od kojih sam se oporavljao četiri nedelje, i duže. Za Vimbldon nisam bio ni blizu fizički spreman. Vratio sam se, bio solidan u Hamburgu, a u Kicbilu sam sat vremena pred meč saznao da mi je menadžer preminuo i to me je skroz izbacilo iz ritma. Preskočio sam i Kanadu, nije bilo smisla da idem na kvale u tim okolnostima. Dobro je bilo u Sinsinatiju do infekcije, nadam se da će biti bolje što se tiče nepredviđenih okolnosti. Zakazao sam na slemovima, ali vratio sam se na Tur u pravom smislu, 40. sam na Rejs listi i ako nastavim da igram ovako, imam dobre šanse da završim u top 40, možda i više", zaključio je Lajović, prenosi b92.