Lajović do drugog kola Šangaja

Sjajno je Dušan Lajović počeo turnir iz serije 1000 u Šangaju. Reprezentativac Srbije je u dva seta savladao Stena Vavrinku, trostrukog Grend slem šampiona, 6:4, 7:6 (9:7).

Momak iz Stare Pazove sjajno je otvorio meč. Već u prvom gemu došao je do brejka. Prednost je održavao do 4:2 kada je ponovo oduzeo servis rivalu i otišao na velikih 5:2.

Trgao se Švajarac u tim momentima. Vratio je jedan brejk, smanjio na 5:4, ali je Dušan sa nulom uzeo deseti gem, ujedno i prvi set.

Drugi set je bio mnogo zanimljiviji. Dušan je u dva navrata sticao brejk viška i odmah je prednost ispuštao u narednom gemu. Vodio je 2:1, pa 4:3, ali Vavrinka se u oba navrata vraćao.

Imao je u devetom gemu Lajović još tri brejk lopte, dve vezane, ali nije uspio da ode na 5:4. Sačuvala su oba igrača prednost početnog udarca i ušlo se u taj brejk, piše "Sport klub".

Igralo se poen za poen sve do rezultata 4:3, kada Dušan dolazi do mini brejka. Dobio je Lajović priliku da sa svoja dva servisa riješi meč, ali je izašao na mrežu, što je kaznio Vavrinka i poravnao na 5:5. Ipak u narednom poenu pogriješio je bekhend i Lajović je stigao do meč lopte, koju je Švajcarac neutralisao odličnim servisom.

Nije to poremetilo Dušana. Dobio je novu priliku na 8:7, koju je realizovao pošto je Vavrinka izbacio još jedan bekhend u aut.

Naredni rival srpskom asu biće Holanđanin Grikspor.