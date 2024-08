Lažna uzbuna: Evo zašto je Novak Đoković prekinuo trening (VIDEO)

Mnogi navijači su ostali zabrinuti, nakon što je Novak Đoković prekinuo svoj trening sa Stanislasom Vavrinkom poslije pola sata.

Pomislili su na ono najgore, ali se na kraju ispostavilo da je u pitanju jedan drugi razlog.

Naime, Novak Đoković je tokom petka prekinuo svoj trening sa Holgerom Runeom, jer se nije osećao fizički najbolje, a isto je uradio i sa Vavrinkom, samo je ovoga puta imao drugi razlog za tako nešto.

Đoković i Vavrinka su prekinuli svoj trening, kako bi isti premjestili na Artur Eš stadion, te su mirno nastavili sa svojim aktivnostima.

Na sreću, deluje da je sa Novakom Đokovićem sve u redu, prenosi Telegraf.

Julie, who is currently on-site at the US Open, just informed me that Novak is now practicing on Ashe! (Video from @NDjokofan ) https://t.co/RTycBGGZq6 pic.twitter.com/kxpswLmqOe