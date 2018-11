Legendarna Kim Klajsters za "Nezavisne": Mnogo volim Novaka, najbolji je na svijetu

Četiri puta je osvajala trofeje na grend slemovima i bila je prva teniserka svijeta u singlu i dublu, što nije pošlo za rukom mnogim teniserkama. Ispisala je istoriju tako što je postala prva bez ranga koja je osvojila grend slem.

Legendarna Kim Klajsters je u razgovoru za "Nezavisne" pričala o majčinstvu, nekadašnjim rivalkama, Novaku Đokoviću...

Bivša belgijska teniserka je bila jedna od najboljih koje je bijeli sport imao. Tri puta je slavila na US openu, koji je, između ostalog, pokorila i 2009. i to kao prva koja nije imala rang na WTA listi. Sve to je uradila kao majka djevojčice koja se rodila samo godinu dana ranije.

U svijet profesionalaca uplovila je 17. avgusta 1997. Prvi put se penzionisala 6. maja 2007, a devet mjeseci kasnije postala je majka. Na teren se vratila 26. marta 2009. i terenima je "plesala" sve do početka septembra 2012, kada je sa 44 titule u džepu odlučila da kaže konačno zbogom tenisu.

"Nedostaju mi neke stvari iz svijeta tenisa. Nedostaju mi treninzi i mečevi, vrijeme koje sam provodila sa svojim timom i rad na ostvarenju ciljeva. Ono što mi ne nedostaje su naporavna putovanja i medijska pažnja koja ide u paketu sa svim tim", rekla je Klajstersova.

NN: Prošlo je šest godina od Vašeg penzionisanja. Sada su Vam glavna peokupacija djeca (Džada, Džek i Blejk). Da li i dalje uživate u sportovima i da li je teže biti majka?

KLAJSTERS: Bez ikakve sumnje mnogo je teže biti majka. Sada najveći dio dana provodim odgajajući troje djece. Kada nisam s klincima, onda sam na svojoj teniskoj akademiji, gdje pomažem mladim igračima. Sa djecom rade i moji bivši treneri i trudim se da sve bude na vrhunskom nivou. Često igram egzibicione mečeve na grend slemovima ili drugim turnirima. Naravno, često sam i na košarkaškim utakmicama Spirou Šarloa, kojeg trenira moj suprug Brajan Linč.

NN: Teniski put bio Vam je popločan uspjesima. Jedna ste od šest teniserki koje su bile najbolje u singlu i dublu (Martina Navratilova, Martina Hingis, Serena Vilijams, Aranča Sančez Vikario i Lindzi Devenport). To sigurno nije bilo lako?

KLAJSTERS: Nije bilo nimalo lako. Ali, nikad nisam igrala dublove s ciljem da budem najbolja na svijetu. Fokus sam uvijek držala na singlovima i dublove sam igrala samo kada mi je raspored to dozvoljavao. Mislim da je to najbolji trening za singl.

NN: Karijeru ste završili sa 44 trofeja, što nije malo. Osvajali ste i one najvažnije trofeje, ali sigurno ima nešto što biste željeli da promijenite?

KLAJSTERS: Mislim da ne bih mnogo toga mijenjala. Uvijek sam pratila svoj instinkt i ako to radite ne možete da napravite velike greške. Naravno, voljela bih da sam pobijedila u još nekoliko grend slema finala. Znate da sam izgubila prva četiri finala u karijeri.

NN: Za tri poraza kriva je dobro poznata rivalka Žistin Enan. Kada već govorimo o rivalima, ko su Vam bili najteži protivnici?

KLAJSTERS: Bez sumnje Serena Vilijams zato što je vrlo moćna, ima veoma jak servis i mentalno je veoma snažna. Kao što ste rekli, Žistin Enan je, takođe, bila veoma težak protivnik, jer je igrala totalno drugačiju igru od mene. Uz to smo bile velike rivalke jer dolazimo iz iste zemlje.

NN: Kako biste ocijenili današnji ženski tenis?

KLAJSTERS: Sada je mnogo izjednačen. Nema niti jedna igračica koja mnogo odskače od ostalih i sve to čini ovaj sport mnogo atraktivnim za gledanje. Sve teniserke s vrha liste bez mnogo problema mogu da pobijede jedna drugu.

NN: Top tema u tenisu bez sumnje je povratak Novaka Đokovića na prvo mjesto ATP liste. Na kraju će godinu završiti na prvom mjestu. Koliko je to bilo očekivano?

KLAJSTERS: On je bez sumnje najbolji teniser na svijetu. Igrama je u potpunosti zaslužio da godinu završi na prvom mjestu. Mnogo volim Novaka. Zabavan je na terenu i van njega i mnogo uživam da ga gledam kako igra.

Uživam u pomaganju

NN: Pomažete mladim teniserima koji nemaju mnogo novca. Osjećaj kada pomognete nekome je jedan od najljepših?

KLAJSTERS: Uživam da pomažem ljudima generalno i to ne mora da bude povezano s tenisom. Aktivno pomažem i podržavam nekoliko dobrotvornih organizacija. Uživam u tome što mogu na neki način da uzvratim društvu u kojem živimo.