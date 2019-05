Legendarni Argentinac: Novak je najkompletniji u istoriji

Nekadašnji treći igrač svijeta David Nalbandijan prokomentarisao je uoči Rolan Garosa Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Nika Kirjosa.

Argentinac se penzionisao prije šest godina, ali pažljivo prati dešavanja u svijetu tenisa.

Naldanbijan je pohvalno pričao o prvom teniseru svijeta Đokoviću.

"On je kompletan. Servira bolje nego što se čini, kreće se na nevjerovatan način. Odgovara fizički. Kada mu ide dobro nema padova u igri, nema slabe tačke, ne znaš kako da igraš protiv njega. Pomjeraš ga, ali je on uvijek ispred. Nema slabosti u igri sa osnovne linije, on je najkompletniji igrač u istoriji", rekao je Nalbandijan.

Kada je pričao o Nadalu, Argentinac se sjetio svog duela sa Špancem u Madridu i Parizu 2007. kada je postao prvi igrač u istoriji koji je osvojio ova dva Mastersa jedan za drugim, pobijedivši na oba turnira Rafu, te još Federera i Đokovića.

"Nadal je drugačiji igrač kada igra dugačke poene, a drugi kad igra kratke. Imao je dosta problema u Madridu i tu sam ja preuzimao inicijativu. U finalu Pariza sam osjećao da mogu sve sa loptom. Igrači sa sjajnim dvoručnim bekhendom mogu da se nosi sa njegovim forhendom, mogu da pariraju njegovoj igri", kaže Nalbandijan.

Nalbandijan je objasnio zašto je Federer postao dominantan.

"Mislim da je Rodžer mnogo evoluirao, posebno kada je dostigao konstantnost bekhenda. Bio je sjajan kao peti, šesti na svijetu, ali dosta se mučio sa bekhendom, nije imao dobar uticaj. Promjena se dogodila 2003. godine, primjetio sam u Hjustonu da mu se promijenio bekhend. Poslije je izgubio dva meča u godini. Šta reći", kaže Argentinac.

Na kraju se dotakao i kontroverznog Nika Kirjosa.

"Kirjos je vrlo talentovana osoba, ali iza toga vidim da je u konfliktu sa samim sobom. Ako on nije problem, onda je nego drugi. Ima ružan stav, sa ljudim, sa rivalima. Nik ima problem sa ličnošću i ponašanjem", zaključio je Nalbandijan.

