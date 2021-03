Legendarni Britanac uvjeren da Novak ostaje broj 1

Novak Đoković sjajno je započeo novu sezonu odbranom trofeja na Australijan openu.

Poslije uspjeha u Melburnu dodatno se učvrstio na samom vrhu ATP lestvice i mirno čeka nastavak takmičenja, ali i narednu nedjelju kada će srušiti rekord Rodžera Federera po broju nedjelja na prvom mjestu.

Da će ostati na samom vrhu do kraja godine uvjerena je živa legenda britanskog tenisa i bivši broj četiri Greg Rusedski.

Rusedski je na Twitteru pokrenuo anketu izbora najboljeg do kraja 2021. godine i Srbina stavio na prvo mjesto.

Poslije Đokovića poredao je Rafaela Nadala, potom Danila Medvedeva, Dominika Tima, a kao petog Stefanosa Cicipasa.

Očigledno da Rusedski ne vjeruje da Rodžer Federer može da se vrati u velikom stilu.

Name your top 5 in the men’s game end of 2021. This is my prediction . 1 Djokovic, 2 Nadal, 3 Medvedev 4 Thiem, 5 Tsitispas .