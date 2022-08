Lendl: Nije pošteno da politika odredi ko je najbolji ikad

Razočaran sam, nije pošteno da politika kroz prizmu vakcinacije odredi ko je najbolji teniser u istoriji. Nadam se da za 20 godina nećemo morati tako da gledamo, izjavio je nekadašnji češko-američki teniser Ivan Lendl.

Lendl se trenutno nalazi u Puli, gdje kao trener učestvuje na teniskom terenu veterana.

"Ako Novak Ðoković osvoji najviše Gren slemova uprkos tome, mislim da ćemo imati odgovor. Ako Rafael Nadal na kraju završi sa jednim više, mislim da će morati da odgovara na pitanja o vakcinaciji i zbog čega Novak nije igrao. Volio bih da vidim nekoga sa dva, tri ili četiri GS trofeja više. Nebitno mi je ko će to biti, nemam favorita, samo zbog dobrobita odgovora na to pitanje, da sve bude jasno. A ne da se govori 'da je ovaj čovjek mogao da igra, bilo bi drugačije, tvoj rekord nije dovoljno dobar'. To nije pošteno", izjavio je Lendl za hrvatsku televiziju "Nova".

Lendl je tokom karijere osvojio osam Gren slem titula, nedostaje mu samo Vimbldon, gdje je dva puta stigao do finala, a bio je i "broj 1".