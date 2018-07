Lendl novi trener Aleksandera Zvereva?

Već neko vrijeme spekuliše se da bi Ivan Lendl mogao da postane trener Aleksandera Zvereva, a sada su te priče dobile i praktičnu potvrdu.

Prema navodima pojedinih medija, njih dvojica zajedno su trenirali u Tampi, a pojavila se i zajednička fotografija poslije treninga.

Legendarni Čeh već se dokazao kao trener, probio je barijeru koju je Endi Mari imao i Škot je poslije toga osvojio tri Gren slem titule.

I’m honestly so chuffed for Team Zverev right now. Ivan has done such great work with Andy, getting him 3 Grand Slams.



Sascha looks up to Andy a lot too, this must really mean a lot to him to have Ivan on board. He’ll truly believe he can win a Slam now.



It’s coming. #believe pic.twitter.com/XhcXc5Z1BO