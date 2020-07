Licemjerni Kirjos kritikovao kolege pa se provodio bez maske

Australijski teniser Nik Kirjos kritikovao je prošlog mjeseca ponašanje Aleksandra Zvereva i Novaka Đokovića zbog "žurkanja" po Beogradu, a onda je i sam uslikan u noćnom klubu bez zaštite.

Đoković i Zverev su išli na žurke organizovane u sklopu aktivnosti Adria Tour turnira u Beogradu i Zadru i ispostavilo se kasnije da je Bugarin Grigor Dimitrov zaražen korona virusom.

Kirjos je tada dao sebi za pravo da napola likuje, napola žestoko kritikuje takve poteze i opiše ih kao glupe.

Zverev je zbog svega što se dešavalo u Zadru sa Dimitrovim rekao da će se povući u izolaciju, ali je ubrzo isplivala informacija da to nije baš ispunio jer je uslikan u noćnom provodu u Monte Karlu samo šest dana poslije Zadra gdje je dobio negativan test na Kovid-19.

Kirjos je zbog toga čak ušao u otvoreni verbalni rat sa Borisom Bekerom i nazvao ga gluperdom, jer je ovaj branio Zvereva i Kirjosa opisao kao "drukaru".

Sada je i Kirjos "dolijao" i prije nekoliko dana je uslikan bez maske i zaštite u jeku novog uzleta broja obolelih od korona virusa.

Kirjos je uredno objavio fotografiju na kojoj nosi masku u noćnom provodu na svom Instagramu, ali je onda stvar malo izmakla kontroli, pa se na storiju vidi da masku nema. U svoju odbranu rekao je da je to uradio namjerno, prenosi "Telegraf.rs".

So then, I'm curious: why is no one in #TennisJournalism offering a "take" on Kyrgios -who was preaching to his colleagues a week ago- out at a nightclub, with no social distancing, and no mask. All the people who were happy to skewer Zverev are suddenly silent? #NotAGoodLook pic.twitter.com/X38lYZnIBF