Ljubavnice igrale jedna protiv druge pa se strastveno poljubile

U meču prvog kola WTA turnira u njemačkom Karlsrueu na suprotnim stranama terena našle su se Belgijanke Alison Van Ujtvank (25) i Gretja Minen (21), koje su u privatnom životu u ljubavnoj vezi.

One su među rijetkim teniserkama koje u javnosti otvoreno razgovaraju o svojoj seksualnosti.

U ponedjeljak su prvi put odigrale međusobni susret. Meč je bio jako neizvjestan, a slavila je Van Ujtvank nakon jednog sata i 48 minuta igre sa 2-1 (6-4, 1-6, 6-1). Nakon meča čestitale su jedna drugoj poljupcem.

Van Ujtvank ima jednu WTA titulu u karijeri i trenutno je 65. na WTA listi. Njena djevojka Minen je na 123. poziciji. Belgijske teniserke su igrale zajedno u paru na Vimbldonu a tom prilikom Alison van Ujtvank je izjavila:

"Željela bih da još neke gej teniserke javno istupe i potvrde svoju orijentaciju. To je velika stvar za ovaj sport. Ja sam to napravila, ali ne mogu sama".

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq