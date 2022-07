Lora Robson: Ðoković će biti najveći svih vremena

Bivša britanska teniserka Lora Robson izjavila je da vjeruje da će Novak Ðoković biti najbolji igrač svih vremena, prenosi sajt Tennis365.com.

Ðoković je prije pet dana osvojio sedmu titulu na Vimbldonu i 21. grend slem trofej.

"Svaki put kada nešto kažem tokom njegovih mečeva moj Twitter nalog eksplodira, jer Ðoković ima mnogo smrtno vjernih navijača. Oni su izuzetno posvećeni, stvarno mislim da ima mnogo navijača", rekla je Robson.

Bivša britanska teniserka je potom uporedila Ðokovića s Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

"Ako poredimo to sa Federerom i Nadalom, oni možda nisu toliko glasni na stadionima, ali ih ljudi znaju bolje što ih više prate godinama. Mislim da Ðoković zaslužuje mnogo toga. On će najvjerovatnije biti najveći svih vremena, tako da mislim da on zaslužuje mnogo, mnogo više poštovanja", izjavila je Robson.

Ðoković je u finalu Vimbldona pobijedio Nika Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

"Kirjos dobro igra tenis i privlači navijače. Kada on igra pune su tribine. Međutim, neke njegove nestašluke prema sudijama uopšte ne bi trebalo tolerisati. Organizatori turnira bi zato trebalo da budu stroži prema njemu", rekla je bivša britanska teniserka.