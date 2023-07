Luna Vujović: Želja mi je da budem prva na VTA listi

Četrnaestogodišnja srpska teniserka Luna Vujović, nakon pobjede na Vimbldonu u konkurenciji do 14 godina, nastavlja svoj pohod ka teniskom vrhu, a u ovom trenutku igra na Evropskom prvenstvu za juniore u Češkoj, gdje je već stigla do polufinala.

Nakon osvajanja posljednjeg poena na vimbldonskom turniru, bila je srećna, ali ne i sasvim svjesna ogromnog uspjeha koji je napravila. Bitno joj je, kaže, da ostane fokusirana do svog cilja.

"Ciljevi u budućnosti su mi, ako je moguće da ostvarim isti ovaj uspeh samo na VTA, na pravom Vimbldonu, seniorskom i da budem prva na VTA listi - 34, idoli su mi Novak, naravno, i Marija Šarapova, a kako je ona prekinula, sada mi se jako sviđa Elena Ribakina", kaže Luna Vujović za RTS.

Njeno ime danas znaju svi, ali i prije ovog pehara, teniski svijet je od nje očekivao ovakav rezulat.

"Prvi put da se održava do 14 godina Vimbldon, i bio je pozivnog karaktera, i iskreno, Luna je bila među favoritima, i ovo se na neki način i očekivalo od nje, a i ona je od sebe očekivala ovako neki rezultat, jer i ona je takva da sama sebi postavlja samo najviše rezultate, nju zanima samo prva pozicija", ističe Milan Vrbaški, Lunin prvi trener.

Sa teniskih terena u Novom Sadu, svoj razvoj nastavila je na prestižnoj akademiji, koju drži teniski šampion Ivan Ljubičić.

"Pod programom je od ujutru do uveče, ali ona to zaista voli, nju to ispunjava. Mi kao roditelji smo tu da je podržimo, da budemo uvek uz nju, i kada ima uspona, i kada ima padova. Naravno to nekada nije lako, neki porazi zaista bole, ali sve je to deo njenog puta", ističe Nataša Vujović, Lunina majka.

Samo prethodne godine Luna je odigrala pet finala evropskih teniskih turnira, a osvojila četiri. A ove godine, ambicije su da se probije među prvih sto na ATF listi.

"Luna polako počinje da gradi svoj ATF rang, to su turniri od 18 godina, gde nije nimalo lako jer kao jedna devojčica mršavija, mlađa, igra mečeve sa starijim devojkama, gde tek dolazi vreme da treba da se dokaže", dodaje Lunina majka.

Odlikuje je izrazito napadački stil igre, kontinuitet i mentalitet šampiona.

"Ona, bilo da je to tenis ili neka druga igra, ona uvek želi da pobedi, s druge strane, ona je još sa deset godina, morala na neki način da se odrekne nekih sitnih zadovoljstava zarad treninga, zarad toga da bude bolja", kaže Milan Vrbaški.

Na terenima u Novom Sadu, i širom Srbije, mnogo je djece kojima njen uspjeh daje vjetar u leđa.

"Bio sam vrlo srećan iz razloga što sam je poznavao, bila je vrlo dobra, posavetovala me je par puta, značilo mi je što sam prebacivao sa njom zato što nam je blizu godinama, vrlo je uspešna, pa me to podstiče da i ja budem takav", naglašava jedanaestogodišnji Andreja Bojović.

Ako je suditi po rezultatima, ali i tradiciji, pred njom je svijetla budućnost, jer je Luna svoje prve teniske korake, ostvarila na istim terenima na kojima je počela i slavna Monika Seleš, nekadašnja prva igračica svijeta, koja je u karijeri osvojila 9 Grend slem titula.