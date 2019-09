Majstor: Pogledajte potez Nadala kojim je oduševio svijet

Rafael Nadal doslovno može sve na aktuelnom US Openu gdje je stigao do polufinala, a kako igra mnogi ga vide sa peharom u rukama u konkurenciji preostalih rivala.

Španac je u četvrtfinalu "precrtao" i Argentinca Dijega Švarcmana, bio je ubjedljiv (3:0), a najbolji potez ostavio je za poslije meča.

Bio je izazvan od legendarnog Džona Mekinroa koji se nalazio u komentatorskoj kabini, daleko od terena, gdje je Nadal trebalo da ubaci lopticu.

Ovo naravno nije predstavljalo nikakav problem za jednog od najboljih igrača u istoriji "bijelog sporta".

Iz prvog pokušaja Nadal je "nacentrirao" lopticu direktno u boks, pravo kod Mekinroa, na oduševljenje navijača, ali i bivšeg američkog asa koji je palcem podignutim nagore jasno poručio "kralju šljake" šta misli o ovom njegovom potezu, prenosi "Telegraf.rs".

Football fans need to watch more tennis. What a golazo from Nadal pic.twitter.com/1vrMi4V4rn