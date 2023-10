Manarino bolji od Korde za četvrti trofej u karijeri

Francuski teniser Adrijen Manarino uspio je nakon preokreta da pobijedi Amerikanca Sebastijana Kordu u finalu Astane rezultatom 2:1 (4:6,6:3,6:2).

U prvom setu Kordi je bio dovoljan jedan brejk koji je napravio u devetu gemu ovog seta. Do tog momenta igra je uglavnom bila ujednačena, ali par dobrih bekend paralela pomiješano sa kojom greškom francuskog tenisera, rezultiralo je u brejku koji je američki teniser bez problema potvrdio I tako odnio prvi set na svoju stranu.

Drugi set I neshvatljiv pad Amerikanca. Imao je set prednosti I brejk prednosti, a potom je Manarino ušao u onaj svoj "mod" kada ne griješi, kada one njegove "ravnjače" od udaraca padaju u posljednju trećinu terena, neposredno oko osnovne linije. Od 2:1 za Kordu, 23-godišnji teniser do kraja uzima samo jedan gem, a drugi set odlazi na stranu dosta iskusnijeg Francuza koji tako igru uvodi u treći odlučujući set.

A potom, potpuni kolaps. Nešto što je karakteristično za karijeru mladog Amerikanca, a to je da nakon izgubljenog seta sasvim mentalno splasne i potpuno posusta. S obzirom na to, a da sa druge strane imate iskusnog vuka koji to zna da iskoristi, onda set izgubite sa 6:2 i ostanete bez druge titule u karijeri.

Ovo je Manarinov četvrti pehar u profesionalnoj karijeri, drugi ove sezone. Ova titula samo predstavlja potvrdu da se nalazi u formi karijere, a da isto tako igra i svoju najblju sezonu od kada se nalazi na pro turu.

U ponedjeljak, kada izađe nova rang lista, Manarino će biti na 23. poziciji, dok će Korda biti lošiji za svega tri mjesta od Francuza te će biti 26. igrač svijeta.