Marat Safin: Đoković mi se izvinjavao poslije poraza

​Nekadašnji ruski teniser Marat Safin prisjetio se duela sa Novakom Đokovićem od prije čak 16 godina.

Tada je srpski teniser počinjao svoju karijeru, a u prvom meču na Australijan openu je doživio debakl od Rusa rezultatom 3:0 (6:0, 6:2, 6:1).

Poslije meča koji je trajao samo 74 minuta, Đoković je na mreži rekao nešto Safinu što je on otkrio tek 16 godina kasnije.

"Đoković mi je poslije meča rekao 'Izvinjavam se!'. Vjerovatno jer je djelovalo da sam imao lak posao. Ipak, dao je sve od sebe, bio sam ubijeđen da će on postati veliki teniser i to sam mu odmah i kazao. Tada je bio tek 17-godišnjak, i to sa ogromnim potencijalom. Poželio sam mu sve najbolje, kao i dugu, uspješnu karijeru", rekao je Safin.

Ispostavilo se da je kasnije Đoković devet puta osvajao Australijan open, a ukupno je sakupio 20 Grend slemova do sada, prenosi B92.

"Ja sam igrao baš dobro. Bilo je to prvo kolo, a u njemu je uvijek bolje da ste potpuno, 100 odsto koncentrisani, kako biste bez poteškoća prošli dalje. Željni ste toga da na terenu provedete malo vremena, jer nikad ne znate šta vas posle čeka. Novak je bio mlad, niko ništa nije znao o njemu. Morao sam da bude obazriv, svjestan da on nema šta da izgubi. Ali, bilo mi je drago što je i za mene i za njega navijalo mnogo ljudi rodom iz Srbije i Rusije", poručio je Safin.