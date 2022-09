Marej: Pitanje je koliko će Federer moći da igra u Londonu

Teniser Endi Marej izjavio je da je pitanje koliko će Rodžer Federer moći da igra na oproštajnom turniru, Lejver kupu, koji će se odigrati u Londonu.

Švajcarac je najavio povlačenje iz profesionalnog tenisa poslije Lejver kupa na kom će nastupiti u Timu Evrope sa Marejem, najboljim srpskim teniserom Novakom Đokovićem i Špancem Rafaelom Nadalom.

"Više ću razgovarati sa njim. Siguran sam da dolazi na Lejver kup, ali ne znam koliko će moći da igra. Možda mi se ukaže prilika da dijelim teren sa njim u dublu, ili tako nešto, i to bi bilo zaista posebno. Ali kao što sam rekao, ne znam koliko će moći da igra"", izjavio je Mari, a prenio Independent.

Osvajač tri grend slema istakao je da je imao sreću da u prošlosti dijeli teren sa Federerom.

"On je nevjerovatan igrač. Imao sam sreću da se takmičim protiv njega u nekim najvećim mečevima, na najvećim turnirima i pozornicama širom svijeta. To u tom trenutku nisam toliko cijenio, ali kad pogledam unazad, to je nestvarno. Nevjerovatno je šta su Rafa i Novak uradili, takođe. Ali da, ovo je tužan dan za sport. Imao je nestvarnu, dugogodišnju karijeru i sve to što je uradio", rekao je Marej i dodao: "Sjećam se Australijan opena 2018. godine, možda griješim, kad se vratio poslije operacije koljena i svega ostalog i bilo je stvarno nevjerovatno na koji način je igrao i vodio sebe. I mislim da su ga svi igrači poštovali zbog toga".

Rodžer Federer i Endi Marej sastali su se 25 puta, a Švajcarac je slavio u 14 duela. Federer je u karijeri osvojio 103 trofeja, od čega 20 na grend slemovima.