Mari ekskluzivno za "Nezavisne": Nije lako igrati u eri Noleta, Federera i Rafe

Život uz tri najbolja tenisera svih vremena (Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala) nikome nije lak, ali jedan od onih koji je znao i mogao da se nosi s njima svakako je Endi Mari.

Britanski teniser je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" pričao o povratku na teren nakon povrede, trojici najboljih tenisera današnjice te fudbalskoj karijeri koju je ostavio zbog reketa...

Mari je već uveliko zagazio u četvrtu deceniju života, ali ne odustaje od tenisa i pored toga što mu kuk zadaje mnogo problema.

Operacijom mu je ugrađen vještački kuk i ove sezone se na turnirima na Sinsinatiju i US openu ponovo vratio na veliku scenu. Rezultati su još daleko od renomea tenisera koji ima dvije zlatne olimpijske medalje (London 2012 i Rio 2016) i tri grend slema, ali nekad prvi teniser svijeta ne odustaje...

"Bio sam veoma uzbuđen zbog povratka na teren, što je i očigledno zbog povrede i načina na koji sam završio prošlu godinu. Nisam mogao da igram konkurentan tenis neko vrijeme i naravno da sam bio veoma uzbuđen što sam se vratio", počeo je priču Mari, koji je trenutno 111. na ATP rang-listi.

NN: Iza Vas je nekoliko veoma teških godina jer se već dugo borite s povredama. Jeste li ikad razmišljali o povlačenju?

MARI: Da, nekoliko posljednjih godina je bilo dosta nezgodno, ali nadam se da je taj period sada iza mene. Uzbuđen sam što ponovo mogu da igram i da se takmičim na najvišem nivou. Veoma teško mi je palo što nisam mogao da igram onoliko koliko sam želio, ali sam zahvalan što sam zdrav. Želja za igrom i, ono što je najvažnije, glad za pobjedama još postoje. Guraću sebe i tijelo koliko god to bude moguće.

NN: Na neki način ste imali i imate "problem" što igrate u eri Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Koliko je teško igrati protiv ovakva tri igrača?

MARI: Veoma sam ponosan što mogu da se takmičim u jednoj od najslavnijih era u tenisu svih vremena. To je ujedno i nezgodno jer sam sigurno propustio priliku da osvojim još koji trofej koji sam žarko želio, ali u isto vrijeme pobjede koje sam ostvario su dobile na težini. Sama spoznaja da sam uspio u vremenu ovih momaka, kada je malo ljudi uspjelo da pobjeđuje, govori mnogo.

NN: Pored njih ste se, između ostalog, izborili za dvije zlatne medalje na Igrama, ali i tri grend slem trofeja (Vimbldon 2013. i 2016. te US open 2012). To su sigurno najbolji momenti Vaše karijere?

MARI: Veoma sam srećan što sam ostvario neke vrlo važne pobjede u karijeri. Za mene će najveća i najvažnija uvijek biti zlatna medalja s Olimpijskih igara u Londonu. Situacija je bila kao nijedna prije toga. Atmosfera, uzbuđenje širom zemlje i cjelokupno okruženje je bilo kako nisam mogao ni da zamislim. To je bio i melem na ranu jer sam malo prije toga poražen u finalu Vimbldona od Federera. To je bio jedan od najtežih dana u mojoj karijeri. Prilika da ponovo odmjerim snage s Rodžerom na istom terenu i da izađem kao pobjednik probudila je sjajan osjećaj koji nikada neću moći da zaboravim.

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o Novaku Đokoviću? Da li možemo pričati o njemu kao najboljem teniseru svih vremena?

MARI: Novak je nevjerovatan talenat i ostvario je nevjerovatne stvari zajedno sa nekim od najboljih tenisera svih vremena - Rodžerom i Rafom. Teško je reći ko će biti najbolji teniser svih vremena, ali Rodžerova dominacija koja je trajala godinama govori da je on u vođstvu u ovom trenutku. Međutim, mnogo je faktora koje treba uzeti u obzir kada pričamo na ovu temu, a treba i kazati da ti momci i dalje igraju i nije fer pričati o tome. Za nekoliko godina možete ponovo ovo da me pitate.

NN: Vratimo se Vama... Poznati ste kao veliki ljubitelj raznih sportova, čak ste trenirali i fudbal. Da li ste ikad zažalili što niste postali profesionalni fudbaler?

MARI: Ne, nikad nisam zažalio. Uspjeh koji sam ostvario kao teniser mi olakšava da to sada tako kažem. Da je moja teniska karijera otišla u nekom drugom pravcu, ovo bi bilo mnogo teže pitanje i odgovor bi možda bio drugačiji. U to vrijeme to nije bila nimalo laka odluka. Ali kupio sam povrede dok sam igrao fudbal, koje su mogle da utiču na tenisku karijeru i morao sam da se odlučim šta ću da treniram. U to vrijeme sam bio mnogo bolji u tenisu i odlučio sam time da se bavim i na kraju sam imao sreće jer je ta odluka bila pun pogodak.

NN: Za šta biste rekli da je najluđa stvar koju ste uradili u životu?

MARI: Kao profesionalni sportista morate da budete veoma pažljivi šta radite u javnosti, ali u isto vrijeme morate da čuvate svoje tijelo. Mislim da nisam uradio ništa toliko ludo. Volio bih da jednog dana skačem padobranom, mislim da je to dovoljno ludo.

NN: Kada niste na treningu ili terenu, šta je to u čemu uživate i što Vas čini srećnim?

MARI: Volim da provodim vrijeme s djecom i suprugom. Volim da izvedem pse u šetnju i da provodim vrijeme sa prijateljima. U posljednje vrijeme mnogo uživam u voženju bicikla. Zbog svega sa virusom korona i svih restrikcija mogao sam da vozim bicikl u oblasti u kojoj živim. Bilo je veoma zabavno jer ima mnogo brda pa mi je pomoglo da održavam fizičku formu.

NN: Za kraj, imate li neki porok?

MARI: Volim odličnu hranu, ponekad jedem i previše. Nemam mnogo poroka, ali veoma mi je teško da odolim čokoladnim biskvitima.

"Još mogu mnogo toga da pružim"

NN: Gdje se vidite u budućnosti?

MARI: Kada je u pitanju budućnost i ako govorimo o narednih nekoliko godina, nadam se da ću i dalje moći da se takmičim na najvišem nivou. Osjećam da još mogu mnogo toga da pružim i želim da nastavim da guram ka novim trofejima.

Tata je i to obožava

NN: Imate troje djece. Kako ste se uz sve obaveze snašli u ulozi oca? Uz porodicu je sve sigurno mnogo lakše.

MARI: Rođenje moja tri djeteta su najljepši dani u mom životu. Obožavam ulogu oca i sve sjajne momente i uspomene koje dolaze s njom. Svi imamo tužne dane kako na terenu, tako i van njega. Imao sam neke dosta bolne poraze u karijeri koji su me zaustavili na neko vrijeme, ali u posljednjih nekoliko godina sam primijetio da je očinstvo te poraze učinilo mnogo lakšim. Bez obzira šta se desi na terenu, znam da će moja djeca da me vole isto kad dođem kući i to mi mnogo pomaže.

AMC sportski brend

Endi Mari je prošle godine potpisao novi osmogodišnji ugovor o saradnji sa premijum britanskim proizvođačem sportske opreme "Kastore" kada je lansirao svoju liniju majica, šorceva, čarapa i sportskih torbi za tenisere pod imenom AMC (https://castore.com/collections/amc). Ova kolekcija koju karakteriše visoki kvalitet je dizajnirana za sve ljubitelje bijelog sporta i namijenjena je kako za teren, tako i van njega.

1

Broj 1 na svijetu je postao 7. novembra 2016, a na vrhu je proveo 41 sedmicu

46

ATP titula je Mari osvojio u karijeri

165

miliona dolara je bogatstvo koje je u karijeri stekao Mari