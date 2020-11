Mari govorio o vakcinaciji i Novakovom stavu

Britanski teniser Endi Mari govorio je o eventualno vakcinaciji igrača i igračica.

On vjeruje da bi, kada ona bude bila napravljena i skroz provjerena, trebalo da bude obavezna.

"Mislim da bi to vjerovatno trebalo da bude tako i nadam se da bi svi teniseri pristali na to za dobrobit sporta - pod uslovom da je dokazano bezbjedno, da su sprovedena klinička testiranja, da je sve urađeno i da nema nikakvih značajnih nuspojava", rekao je Mari.

Podsjetimo, još na početku pandemije, Novak Đoković imao je negativan stav o vakcinaciji, o kojoj se nije znalo mnogo tada.

"Nekoliko nedjelja nakon što je to rekao, rekao je i da bi pristao na to ukoliko mora to da uradi kako bi igrao tenis. Moramo da sačekamo da vidimo kakav će biti stav ATP i WTA, ali siguran sam da bi igrači dali podršku ukoliko bi to značilo da se Tur vrati u normalu", dodao je Mari.

