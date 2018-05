Mari ima ozbiljan problem s kukom – propušta i Vimbldon?

Endi Mari, nekada najbolji teniser svijeta, oporavlja se od povrede kuka, ali prema novim nalazima proces ne ide baš u najboljem smjeru.

Britanac se skoro vratio treninzima s reketom i plan njegovog tima bio je da se vrati za sezonu na travi, odnosno Vimbldon.

Međutim, prema pisanju medija u Velikoj Britaniji došlo je do komplikacija i Mariju je sada učešće na Vimbldonu pod znakom pitanja.

Organizatori turnira u Kvinsu, koji se igra dvije nedjelje prije Vimbldona, rekli su da je Mari i dalje na listi igrača koji su registrovani za turnir, dok izvor blizak ovom tuniru kaže da je još prerano otpisivati Marija.

"Vimbldon je još dosta daleko. Skoro dva mjeseca ima do početka i prerano je još otpisivati ga".

Mari u novoj sezoni još nije odigrao niti jedan meč, a operaciju kuka imao je u januaru kada je rečeno da će Britanac propustiti proljećni dio sezone. Endi je posljednji meč odigrao na Vimbldonu prošle godine.

Najprestižniji teniski turnir na svijetu je na programu od 2. do 15. jula.

Andy Murray's return from injury looks like it will be delayed.https://t.co/rRArV45okF pic.twitter.com/vISyIIYvF1