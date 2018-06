Mari ponovo prolongirao povratak na teren

Bivši prvi teniser svijeta Endi Mari ponovo je morao da prolongira povratak na teren. Najbolji britanski igrač je planirao da se poslije duge pauze zbog operacije kuka pojavi na turniru u Hertongenbošu, međutim, još nije potpuno spreman.

"Još nisam spreman za povratak. Nadam se da ću biti u sljedećim nedjeljama," rekao je Mari i dodao:

"Želim da budem na 100 odsto mogućnosti kada se vratim na teren. Neću moći da igram u Hertongenbošu. Bio sam tako uzbuđen da na tom turniru učestvujem prvi put".

Turnir u Holandiji počinje 11. juna, ali britanski mediji ne gube nadu da će Mari biti spreman do Vimbldona koji startuje 2. jula u Londonu. Škot je ranije obično učestvovao na turniru u Kvinsu (18-24. jul) neposredno prije početka trećeg Gren slema u sezoni, ali još nema informacija da li će ove godine biti u žrijebu.

Mari nije igrao od prošlogodišnjeg Vimbldona koji je osvajao 2013. i 2016.

BREAKING: Andy Murray pulls out of planned comeback event in Hertogenbosch next week. #SSN pic.twitter.com/aoB6lmRpDN