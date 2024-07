Mark Rose nema dilemu ko je teniski GOAT

​Mark Rose, bivši olimpijski šampion u tenisu, pričao je o značaju olimpijskog turnira, ali i o tome ko je GOAT u svijetu tenisa.

Rose je prije 32 godine u Barseloni šokirao sve kada je stigao do zlatne medalje, a sada kaže da je srećan što će se olimpijski turnir ove sezone ponovo igrati na šljaci.

Kada su ga pitali da se prisjeti svog podviga, Rose je za "Tenis magazin" rekao da se ne sjeća mnogo toga.

"Iskreno, nemam mnogo uspomena na te dane. Sjećam se svih detalja vezanih za olimpijsko selo i druge stvari, ali se ne sjećam mnogo u vezi tenisa. U to vrijeme nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, bili smo u svom svijetu, sportista, a ja sam bio jedini Švajcarac sa medaljom. Niste mogli da čitate vijesti, niste znali kako su reagovali ljudi u vašoj zemlji", rekao je Rose.

Poznato je da ima dobar odnos sa Rodžerom Federerom, ali njegov slavni zemljak iz Bazela nema olimpijsko zlato.

"Imali smo opkladu. Kada sam ja osvojio zlato, kasnije sam mu rekao da će on sve osvojiti osim olimpijskog zlata. Stvarno je šteta što to nije uspio. Volio bih da je to uradio 2012. u Londonu, tačno 20 godina poslije mog trijumfa, to bi bilo zaista lijepo podijeliti sa njim. Nisam od onih koji vole da su jedini koji su osvojili zlato", kaže Mark.

Tema GOAT nije zaobišla ni njega.

"Sve zavisi šta znači biti najbolji. Ako gledate brojke na grend slemovima, Nadal i Đoković su bolji. Ako gledate ko je igrač sa najvećim uticajem u sportu, onda je za mene to Rodžer. Mnogo toga što je u sportu sada, kao što su pažnja i nagradni fond, dugujemo njemu. U košarci bilo je prije i poslije Majkla Džordana. Ljudi koji vole Federera reći će da je on GOAT, ali oni koji su ludi za Novakom će vam reći da je to Novak. Oni koji su za Nadala će reći da je on sve osvojio", zaključio je Rose, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.