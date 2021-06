Marko Maksimović superiorno do titule prvaka BiH

Teniski klub Doboj je proteklog vikenda bio domaćin prvenstva Bosne i Hercegovine u tenisu za mladiće u kategoriji do 16 godina.

U finalu su se sastali Marko Maksimović, član TK Doboj i Amar Silajdžić iz TK Gem iz Sarajeva, a na kraju je Marko opravdao ulogu favorita turnira i pobijedio rezultatom 6:0, 6:2 i postao prvak BiH u tenisu u kategoriji do 16 godina. Treće mjesto su osvojili Adnan Vojvodić iz TK As iz Zenice i Adrian Matej Gračanin iz TK Iskra teen iz Sarajeva.

Inače, u polufinalu Marko Maksimović je slavio protiv Adnana Vojvodića 6:2, 6:1, a Amar Silajdžić je pobijedio Adriana Mateja Gračanina 6:4, 6:3. Sponzor Teniskog Saveza Republike Srpske, njemačka sportska firma "AS Tennis and More" najuspješnijim učesnicima prvenstva je dodijelila vrijedne sportske nagrade.

Direktor turnira je bio Dragan Dragičević, a vrhovni sudija turnira Velimir Bijeljanić. Turnir se igrao na 7 terena teniskog kluba u Doboju. Marko je ovaj vikend osvojio i još jednu nagradu, ali izvan teniskog terena. Na svečanosti povodom završetka Osnovne škole, na proslavi mature, Marko je proglašen kao najbolji sportista generacije u Osnovnoj školi “Vuk Stefanović Karadžić” u Doboju