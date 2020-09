Marta Kostjuk namučila Naomi Osaku

Japanska teniserka Naomi Osaka, šampionka US opena iz 2018. godine, pobijedila je Martu Kostjuk u trećem kolu ovogodišnjeg grend slema u Njujorku.

Osaka je Ukrajinku savladala rezultatom 6:3, 6:7 (4), 6:2. Imala je šansu i ranije da završi meč. U taj – brejku drugog seta je povela sa 2:0, ali nije uspjela da sačuva prednost pa je rivalka izborila treći set. Ipak, deveta teniserka svijeta je opravdala ulogu favorita i odlučujući set dobila sa sigurnih 6:2.

Dvostruka grend slem šampionka će u četvrtom kolu igrati sa pobjednicom meča Magda Linet (Poljska, 24) – Anet Kontavejt (Estonija, 14).

Njemica Angelik Kerber (17) je pobijedila Amerikanku En Li rezultatom 6:3, 6:4 i igraće sa još jednom Amerikankom Dženifer Brejdi (28). Brejdijeva je do četvrtog kola došla savladavši Karolin Garsiju rezultatom 6:3, 6:3.

Naomi Osaka survives a tough challenge from Marta Kostyuk. Round 4 for our 2018 champ. pic.twitter.com/1iPePoDDtE