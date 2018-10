Meč koji je promijenio Novakovu karijeru

Najbolji srpski teniser Novak Đoković otkrio je vjerovatno i prelomni trenutak u karijeri koji se dogodio u januaru 2010. godine.

Đoković je do tada imao velikih problema kada bi mečevi postali naporni, a sve je kulminiralo u čevrtfinalu Australijan opena protiv Žo-Vilfrida Conge.

Novak je izgubio taj meč u pet setova i u trejleru za dokumentarac "Transcendence" priznao da su ga mučili zdravstveni problem.

"Do Australijan opena 2010. godine sam imao mnogo problema na terenu – respiratornih, nemogućnost da se nosim sa vrućinom… Imao sam problema sa izdržljivošću, uprkos tome što sam trenirao naporno. Osećao sam da slabim i da gubim ‘gorivo u rezervoaru’. Odjednom, nisam video teren tako dobro kao na početku, mutilo mi se pred očima, jedva sam hvatao dah posle poena i on ubrzo je on bio pobednik", rekao je Đoković.

Najbolji srpski sportista je priznao da nije bio svjestan sa kakvim se poteškoćama susreće.

"Između četvrtog i petog seta sam izašao da povraćam, boleo me je stomak, energetski sam bio na veoma niskom nivou i nos mi je bio zapušen. Svašta se dešavalo i to nije bilo prvi put. Nisam razumeo da postoji nutricionistički deo koji me blokira jer nisam jeo kako treba, iako sam mislio da je sve po planu. Dolazim iz kulture u kojoj je dosta glutena, pekare su na svakom ćošku i svakoga dana se jede hleb. Čak i kada sam jeo picu, na stolu je bila korpica sa hlebom. Takva je tradicija u našem region, ali ima dosta mesa i rafinisanog šećera. Nisam znao da će sve te stvari izazvati osećaj bespomoćnosti na terenu, bez snage".

Poslije tog turnira kontaktirao ga je doktor Igor Četojević i otkrio mu netoleranciju na gluten i šećer.

"Tada sam upoznao doktora Igora Četojevića, koji je gledao taj meč na Australijan openu. Osetio je potrebu da me kontaktira i pomogne mi. Rekao mi je da sam izuzetno osetljiv na gluten, svakodnevne proizvode i rafinisani šećer. Morao sam da sednem i razmislim šta se tačno dešava", zaključio je Novak u trejleru.

Film "Transcendence" biće objavljen prvog novembra na internetu.