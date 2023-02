Međedović o Đokoviću: Njegov čitav dan se vrti oko tenisa

Hamad Međedović je teniser koji bi uskoro mogao da nosi baklju Srbije u svijetu tenisa, a mnogo toga je imao da vidi i da čuje od Novaka Đokovića sa kojim je imao prilike da trenira u Beogradu više puta. Mladi teniser je istakeo da se Noletov cijeli dan vrti oko tenisa, da to nije samo na terenu.

On je u Čenaju eliminisan u drugom kolu, a upravo je odatle prokomentarisao Novaka i njegove navike u koje je imao uvid.

"Kao što sam već i govorio, od Novaka možete da sve naučite. Potrebno je samo da ga gledate. Mnogo možete da naučite. On je najdisciplinovaniji čovjek kojeg sam upoznao. To je ono što najviše poštujem kod njega" kazao je Međedović.

Hamad pokušava da se probije među prvih 200 na ATP listi i taj cilj mu nije daleko, a Đokovića gleda kao primjer napretka u budućnosti.

"Znate, on čini sve za svoju karijeru, i izvan terena i na terenu. Tu je mnogo stvari koje to ukazuju. Njegov čitav dan se vrti oko tenisa, ne samo treninzi. On čini sve da bude što bolji kada izađe na teren" naglasio je Međedović.

Srpski as za 10 dana nastupa na turniru u Dubaiju, a od Hamada se očekuje da ove godine napravi taj potrebni iskorak ka teniskom vrhu, prenosi "Telegraf".