Medvedev: Baš me briga da li je prvi ili drugi, on je Novak Đoković

Ruski teniser Danil Medvedev kaže da ga statistički podaci uoči finala US opena ne zanimaju mnogo.

Medvedev je eliminisao Karlosa Alkarasa poslije četiri seta i u u meču za trofej u nedjelju će igrati protiv Novaka Đokovića.

Biće to repriza finala 2021, kada je slavio Danil. Ipak, ističe da ga to neće opustiti.

"Mislim da je jedini način da to iskoristim, kao što sam rekao, jeste da Novak, kada izgubi, nikada nije isti posle. Dakle, drugačiji je. Mentalitet je drugačiji. Zato ima 23 Grend slem titule, šta god, mastersa, nedelja na prvom mestu. Biće 10 puta bolji nego što je bio tog dana. Moram i ja da budem 10 puta bolji, ako želim da ga pobedim. To je ono što ću pokušati da uradim", rekao je Medvedev, prenosi B92.

Medvedev se prisjetio završnih trenutaka finala 2021. godine.

"Najjača uspomena mi je posljednji servis, jer sam napravio neke duple greške, mislim dve ili tri na meč loptama. 40:15, dupla. Morao sam da serviram i odigram poen. Ubacujem servis. Vidim da sam pogodio. Vidim ga daleko od lopte i nekako uspijeva da dodirne lopticu. Skoro da je prošla. Oh, Bože. Nije prošlo. To je najveća uspomena".

Medvedev protiv Đokovića ima bolji skor kada je srpski teniser prvi na listi, nego kada je slabije plasiran.

"Smešno je to što kažeš. statistika. On još uvek nije broj jedan. Ali dobro, ako želimo da se našalimo, misliću da je od sljedećeg ponedeljka prvi, tako da bude kao da igram protiv broja jedan. Generalno, ne znam ove statistike. Mislim da nema puno veze sa onim što se dešava na meču. Kao što sam rekao, baš me briga da li je on broj jedan ili dva. On je Novak Đoković i želim da pokušam da ga pobedim (smijeh)", zaključio je Danil.

Finale je na programu u nedjelju od 22.00 časa.