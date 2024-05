Medvedev: Đoković i Alkaraz su glavni favoriti u Parizu

Ruski teniser Danil Medvedev se nije najbolje proslavio na Mastersu u Rimu.

On je u trećem kolu poražen od Tomija Pola u dva seta, dok je u prethodnom meču imao mnogo problema sa srpskim teniserom Hamadom Međedovićem kojeg je dobio tek posle tri seta.

Poslije poraza u prestonici Italije, Medvedev je na konferenciji za medije se dotakao i predstojećeg Rolan Garosa, gdje je istakao da su uprkos lošoj formi za njega Karlos Alkaraz i Novak Đoković prvi favoriti za osvajanje titule.

"Ako budu igrali u Parizu, Novak Đoković i Karlos Alkaraz su glavni favoriti. Naravno, još neki teniseri imaju dobre šanse. Da krenemo po rejtingu. I Janik Siner će imati priliku da osvoji ako bude igrao. Stefanos Cicipas je pobijedio u Monte Karlu, ako to uradi i u Rimu, biće jedan od favorita takođe. Za mene su ipak Novak i Karlos najbliži, znaju da igraju na ovoj podlozi, ali mislim da je turnir otvoreniji nego ikada. To je dobro i za mene, jer ne igram tako kvalitetno, tako da što je takmičenje otvorenije, to bolje za mene", rekao je Danil.

Drugi gren slem sezone je na programu od 26. maja do 9. juna.

