Medvedev: Đoković ima mnogo "hejtera", nije lako biti najbolji teniser svijeta

Rus Danil Medvedev izjavio je da najbolji teniser svijeta Srbin Novak Đoković ima veliki broj "hejtera" zbog toga što se nalazi na prvom mjestu ATP liste, prenosi Jurosport.

Medvedev je ukupno proveo 16 nedjelja na prvom mjestu ATP liste. Ruski teniser je stigao do polufinala mastersa u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalu pobijedio Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 7:5.

"Pritisak nije lak kada ste prvi na svijetu, znate da uvijek svi nešto očekuju od vas. To je je mnogo naučilo, jer kad sam imao 20 godina i kada sama tek stizao, volio sam društvene medije.

Volite da čitate sve komentare o sebi, u stilu, 'u redu, on će biti dobar', ili čak i one tipa, 'ne, on je loš igrač'. Kad ste mladi, ponekada im i odgovorite sa, 'uradiću nešto dobro'", rekao je Medvedev.

On je priznao i da teniseri poput Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera

"Taj pritisak da ste broj jedan nosi i to da imate mnogo 'hejtera'. I to je normalno. Đoković ima mnogo hejtera. Čak i Nadal i Federer ih imaju.

Pitate se, kako je to moguće? Ne bi trebalo da ih imaju", dodao je Medvedev.

Ruski teniser je otkrio šta je sve naučio iz tih primjera.

"To me je naučilo da se ne brinem mnogo oko toga i da se fokusiram više na sebe i ljude oko mene, jer je to jedini način da ostanete normalni i vjerni sebi, da jednostavno nemate za čim da žalite. Znate da ste dali sve od sebe i da će vam možda vaš trener reći da li biste nešto trebalo bolje da uradite. On je jedina osoba koja može tako nešto da vam kaže", zaključio je Medvedev.