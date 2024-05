Medvedev: Đoković je najranjiviji na šljaci

Ruski teniser Danil Medvedev će pokušati da odbrani tron u Rimu, ali mu na putu stoji najbolji igrač svijeta Novak Đoković.

Medvedev smatra da je Novak glavni favorit za titulu, ali ističe da je spreman za okršaj, pošto se potpuno oporavio od povrede.

"Mislim da je Novak Đoković glavni favorit za titulu, on je i prvi nosilac, ali i ja sam ovde. Moja forma je u usponu, u Monte Karlu sam odigrao nekoliko mečeva, pa stigao do četvrtfinala u Madridu. Dobro se osjećam, to je bila lakša povreda. Nadam se da će sve biti u redu", rekao je Medvedev, prenosi b92.

Ruski teniser je drugi nosilac, tako da prije finala ne može da igra protiv Đokovića.

"Novak je na svim podlogama odličan, ali je na šljaci najranjiviji. Trava i tvrdi tereni mu najviše odgovaraju, na njima je nezaustavljiv", ističe četvrti teniser svijeta.

"Vjerovatno bi mnogo više titula osvojio na šljaci da nije Rafaela Nadala. Ali to može da se kaže i za Rafu, da bi mnogo više osvojio na betonu ili travi da nije bilo Novaka. Međutim, i pored toga što je najranjiviji na šljaci, Đoković je uspio da osvoji tri puta Rolan Garos, dva puta Monte Karlo, tri-četiri puta Rim, nisam siguran… Sve je to nevjerovatno, Đoković je jedan od najboljih sportista na svijetu", zaključio je Rus.

