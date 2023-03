Medvedev: Đoković je opsjednut

​Ruski teniser Danil Medvedev ima namjeru da se vrati u sam vrh svjetskog tenisa.

Nakon lošeg Australijan opena, vezao je tri titule - Roterdam, Marsej i Dubai.

Trenutno je sedmi teniser svijeta, a najbolji plasman mu je prvo mjesto, od prije godinu dana.

"Veoma sam zadovoljan svojim tenisom i to je važno. Kada dođete do vrha na ATP listi, morate da igrate dobro na grend slemovima i mastersima. Nisam uspio to da uradim na Australijan openu, pa je bilo dosta izgubljenih poena. Ali ima još mnogo turnira u godini i ako nastavim ovako, popraviću štetu. To nije lako, ali pokušaću", rekao je Medvedev za španski "As".

Medvedeva su pitali "da li je opsjednut prvim mjesto kao Đoković"?

"Novak je opsjednut jer je želio da obori sve rekorde i to i dalje pokušava. Mislim da će mu Rolan Garos biti težak. Ali svi ostali rekordi... Mnogi su već njegovi. Vjerovatno nemam vremena, niti vještine i talenta da oborim ove teniske rekorde. Ali učiniću sve što mogu da povratim kontrolu. Da bih to uradio. moram da osvajam slemove i masterse", kazao je ruski teniser.

Medvedev je trenutno u Indijan Velsu, a žrijeb ga je razdvojio od Karlosa Alkarasa.