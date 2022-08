Medvedev: Kirjos uskoro u Top 10

Danil Medvedev je doživio poraz u drugom kolu Mastersa u Montrealu.

Od njega je bio bolji 37. igrač svijeta, Nik Kirjos, koji je slavio sa 6:7 (2), 6:4, 6:2.

Australijanac je pokazao da je ovog ljeta u fantastičnoj formi, poslije odličnih rezultata na Vimbldonu i u Vašingtonu, blista i u Kanadi.

"Promašio sam važne udarce u ključnim momentima meča. Ne mislim da sam bio loš ili da sam previše griješio, ali protiv igrača poput njega, uvijek platite ceh. Nikad nije lako otvoriti turnir, obično sam malo zaržao na početku, tako da moram da uđem u udarac. Nemate mnogo prostora kad igrate sa igračem poput njega, mislim da će uskoro biti u Top 10. Imao sam svoje šanse, moglo je sve da se promijeni u par poena. Moram da igram bolje sljedeći put", kaže Medvedev.

Priznao je da je Nik igrao zaista dobar tenis.

"Ne zanima me da li servira ispod ruke ili ne, ne vidim da je pokušao da me destabilizuje, nije to bio nikakv šou na terenu. Igrao je na nevjerovatnom nivou, bio je bolji od mene i siguran sam da će biti visoko rangiran nosilac na US Openu", zaključio je šampion US Opena.

(b92)