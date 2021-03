Medvedev: Novak glatko može do 400 nedjelja na prvom mjestu

Danila Medvedeva od 15.20 očekuje meč polufinala na turniru u Marseju.

Protivnik ruskog tenisera je Australijanac Metju Ebden, dok se u drugom polufinalu sastaju Francuzi Erber i Amber.

Medvedeva od ponedjeljka očekuje proboj na drugo mjesto ATP liste, a teniser iz Moskve je poslije pobjede u četvrtfinalu pričao i o dostignuću Novaka Đokovića.

Srpski teniser je početkom nedjelje došao do 311. nedelje na čelu ATP liste i tako postao najbolji igrač u istoriji po tom parametru.

"To je neverovatno dostignuće. U svetu tenisa svakako više pričamo o grend slemovima nego o bilo čemu drugom, ali ovo je takođe važno i siguran sam da je srećan zbog toga. Kako je igrao do sada, mislim da je u stanju da stigne do 400 nedjelja na vrhu. Mi mlađi ćemo pokušati da mu to ne dozvolimo. Ja nisam uspio da mu naudim u finalu Australijan opena, ali to je sport. Niko mu neće dati lak prolaz, moraće da se potrudi da zaradi i taj uspjeh", kaže Medvedev.

On je sa velikim komplimentima pričao o članovima takozvane "velike trojke".

"Svi oni su nevjerovatni. Rekordi koje su postigli, to niko neće moći da potuče možda ni za sto godina. Tako nešto se rijetko viđa u sportu. Ne možete reći da drugi igrači u ovoj eri nisu bili dobri, jednostavno to što su oni radili je nevjerovatno, drugi nemaju čega da se stide", dodao je Danil.

Naravno, nije zaobišao da pomene i povratak Rodžera Federera na teren.

"Pričali smo ovdje o tome, mnogi igrači su se složili da bi poslije godinu dana pauze izašli na teren i izgubili bi oba seta, bez da bi bili u stanju da pogađaju udarac za udarcem. On ima skoro 40 godina, nije igrao više od godine i u stanju je da pobijedi. To je zadivljujuće. Volio bih da igram protiv njega, jedan je od trojice najboljih u istoriji, uvijek je lijepo igrati sa njim. Izgubio sam tri puta, nisam bio na ovom nivou. To je i dalje Rodžer, bilo bi sjajno igrati još nekoliko mečeva sa njim. Ne radi se o pobjeđivanju, svaki put kad izađete na teren protiv nekog od velike trojke, to je nešto posebno", zaključio je Medvedev.

(B92)