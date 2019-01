Medvedev: Novak ne igra kao ranije, sada možete da ga pobijedite

Ruski teniser Danil Medvedev pričao je o svom narednom protivniku na Australijan openu Novaku Đokoviću.

U 2017. godini igrali su dva meča, oba su pripala Đokoviću. Mada je 22-godišnji Rus u međuvremenu napredovao do 19. mjesta na ATP listi Đoković je veliki favorit.

Đoković i Medvedev sastaju se u osmini finala Australijan opena u svom trećem međusobnom duelu.

Medvedev za svog narednog protivnika kaže da ne igra na nivou na kojem je igrao nekada.

"Ono što mogu da kažem je to da on ne igra kako je igrao ranije. To je jednostavno moj osjećaj. Ranije, kada je bio mlađi, gledao sam ga na TV-u kada igra protiv Marija ili nekog drugog po pet sati i ne pada ni na trenutak", kazao je Medvedev.

Rus igra fantastično u prethodnih šest mjeseci. Pobjede se ređaju, a trenutno je 19. teniser svijeta.

Medvedev je objasnio zašto Novak nije isti sada kakav je bio ranije.

"Sada nije isto jer postoji šansa da ga pobijedite. Zato je prošle godine triput izgubio od 'Next Gen' igrača, tako da ću ja tražiti svoju šansu", dodao je ruski teniser.

Srbin i Rus igraju u ponedjeljak od 10.30 po srednjeevropskom vremenu.