Medvedev: US open šala, mislim da sam ubio nekoga

Tokom polufinalnog duela US opena između Dominika Tima i Danila Medvedeva došlo je do novog skandala koji je podigao prašinu.

Posle diskvalifikacije Novaka Đokovića, Medvedev je rekao organizatorima da je "US open šala" i da "smo videli šta se događalo na turniru".

Naime, u jednoj situaciji, ruski teniser je tražio "čelendž", ali ga nije dobio od sudije jer ga je navodno kasno tražio, prenosi B92.

Iznervirani Medvedev je pritom prešao na drugu stranu terena i pokazao dio gdje je pala loptica, zbog čega je dobio opomenu od sudije.

Pravila nalažu da nije dozvoljeno preći mrežu, što je dodatno iznerviralo Rusa, pa se obratio i supervizoru na njegovoj polovini terena:

"Da li je US open šala? Vidimo smo svi već šta se dešavalo ovdke. US open je šala, zar ne?", rekao je Medvedev, vjerovatno podsjećajući na Novakovu eliminaciju.

"Sudija mi je dao opomenu. Šta sam uradio da bih to dobio?", pitao je.

Dobio je odgovor da je prešao mrežu što nije dozvoljeno.

"Mislim da sam ubio nekoga. Izvinite, bio sam tako zao što sam prešao mrežu, moje izvinjenje. Moje iskreno izvinjenje US openu jer sam prešao mrežu.O, moj Bože... Izvinjavam se i Vama i sudiji. Da li je sada u redu?", ironičan je bio vidno iznervirani Medvedev.

Kasnije se Austrijanac Dominik Tim prvi put u karijeri plasirao se u finale US opena.

Svetski broj tri je u drugom polufinalu savladao Rusa Danila Medvedeva 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) i sa Aleksanderov Zverevim zakazao bitku za titulu.

