Medvedev dominantno došao do titule u Dubaiju

Ruski teniser Danil Medvedev novi je šampion turnira u Dubaiju. On je danas u finalu ubjedljivo savladao zemljaka Andreja Rubljova sa 6:2 i 6:2 i tako stigao do svoje 18. titule u karijeri, a već treće ove sezone, i to treće uzastopne.

Podsjetimo, Medvedev je prije Dubaija u prethodnih par nedjelja osvojio i titule u Roterdamu i Dohi.

Medvedev je dominirao od početka do kraja turnira u Dubaiju, nije izgubio nijedan set, a kada je juče uspio da savlada i najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, vrata ka novoj tituli su mu širom otvorena.

Već u prvom gemu današnjeg finala Medvedev je napravio brejk, pred kraj seta još jedan i nije dozvoljavao Rubljovu da odgovori.

U drugom setu se Rubljov držao u prva četiri gema, a onda Medvedev ulazi u novu seriju, dobija četiri naredna gema i zasluženo stiže do titule.

Medvedev će ujedno i preskočiti Rubljova na novoj ATP listi, sada će on zauzimati šesto mjesto sa 3775 bodova, a Rubljov je pao na sedmu poziciju sa 3660.