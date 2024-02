Medvedev ''izbezumljen'' jednom fotografijom (VIDEO)

Ruski teniser Danil Medvedev komentarisao je fotografiju koju su napravili Novak Đoković i Rafael Nadal.

Veliki, najveći rivali u svijetu tenisa su istim letom putovali u Sjedinjene Američke Države, te su iskoristili priliku da se fotografišu.

Medvedev je bio iznenađen što su Novak i Rafa tako rano krenuli put Kalifornije.

"Prije svega, bio sam iznenađen. Gdje su pošli tako rano. Indijan Vels? To je bilo moje prvo pitanje. Zašto tako rano? Ali, zabavno je. Pretpostavljam da nisu razgovarali prije nego što su izabrali isti let. Pretpostavljam da je bilo iznenađenje i za njih. Kada vidiš drugog tenisera u avionu to je lijepo iznenađenje, posebno koji su rivali 20 godina. Zabavna je fotografija. Ali to pokazuje kakav je Tur. Dobri smo, vidiš drugog tenisera u avionu, smiješ se, napraviš fotografiju, malo popričaš. Oni idu u Indijan Vels, pripremaju se. Takav je Tur. Prijateljski, opušteno", rekao je Medvedev.

Nadal će prije Mastersa u Indijan Velsu odigrati i egzibicioni meč u Las Vegasu (3. mart) protiv Karlosa Alkaraza.

Inače, Medvedev je nedavno angažovao i Žila Simona za trenera, a Francuz je otkrio i da Rus ima spisak od 16 imena za koje treba napraviti taktiku.

