Medvedev objasnio krah: Postoje tri razloga

Ruski teniser Danil Medvedev nije uspio da svrgne Novaka Đokovića sa vrha.

Imao je lijepu priliku šampion US opena da bar na sedam dana preuzme prvo mjesto na ATP listi, ali mu se ispriječio Grigor Dimitrov u osmini finala Indijan Velsa - 4:6, 6:4, 6:3.

Medvedev je pokušao da objasni razloge poraza i pada poslije vođstva 6:4 i 4:1.

"Imam tri stvari da kažem. Prvo, mislim da nikad nisam izgubio tri servis gema zaredom na tvrdim podlogoma. To pokazuje koliko je teren spor, skoro kao šljaka i ta podloga mi se ne sviđa. Drugo, znam da je igranje u dnevnom terminu mnogo teže za kontrolu lopte i zato povremeno nisam mogao da pogodim prvi servis.Tražio sam da igram u večernjem, ali to nije bilo moguće jer sam dan ranije imao slobodan dan, a drugi su igrali. To je sasvim normalno", počeo je Medvedev.

Kao treći razlog naveo je odličnog Dimitrova, za koga kaže da će osvojiti trofej u Indijan Velsu ako nastavi u ovom ritmu.

"Igrao je bolje od svih koji su protiv mene bili na US openu. Ako ovako nastavi mislim da niko ne može da ga pobijedi ovdje".

Medvedev ne očajava. Kaže da je bolje da je ovaj meč izgubio nego protiv Đokovića u finalu US opena.

"Da sam izgubio finale US opena bilo bi mi teško. Mislim da ovaj poraz nije smak svijeta. Sigurno bi mi bilo teže da sam izgubio finale u Njujorku. Sada ću raditi na tome da budem još bolji".

Svjetski broj dva je prijavljen za turnir u Moskvi, ali nije siguran da će igrati sljedeće nedjelje.

"Imam dva dana da donesem odluku. Na spisku sam u Moskvi, gdje nisam igrao od 2018. godine i to je grad u kome sam rođen. Iskreno, osjećao sam umor tokom ovog turnira i moraću da obratim pažnju na govor tijela, iako želim da igram", zaključio je.

