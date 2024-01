Medvedev poslije maratona do polufinala AO

Danil Medvedev će po treći put igrati u polufinalu Australijan opena i to ovaj put poslije maratona sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Rus je bio bolji 3:2 i nešto malo više od četiri sata igre.

Medvedev je bolje otvorio susret, odmah je napravio brejk i potom poveo sa 2:0, ali je Hurkač uspio da se vrati.

Posle serije kratkih i brzih gemova, došlo se do taj-brejka u kojem je Medvedev bio sigurniji, dobio ga je rezultatom 7:4.

Hurkač je odmah uzvratio: brejkom na startu drugog seta stigao je do 2:0.

Imao je i dvije brejk prilike u trećem gemu, ali Medvedev se odbranio.

Hurkač mu je ponovo oduzeo servis u sedmom gemu i drugi dio igre uzeo 6:2 i izjednačio rezultat.

Početkom trećeg seta stvari su brzo bilo ponovo na strani trećeg tenisera svijeta. Brzo je stigao do 3:0 iako je u ta prva dva servis gema spasio čak pet brejk lopti.

Nije uspio da iskoristi tri set lopte na servis Hurkača u osmom gemu, ali jeste prvu narednu na svoj servis za 6:3.

I odmah je došao do brejka u četvrtom setu, poveo sa 2:0.

Ipak, Hurkač se nije predavao, u osmom gemu je vratiuo brejk za 4:4, a potom poveo sa 5:4.

Na 6:5, uspio je da iskoristi prvu brejk i set loptu i sa 7:5 uveo meč u odlučujući, peti set.

Očekivala se veća borba i tako je izgledalo da će biti. Međutim, tu je Medvedev uspio u sedmom gemu da slomi otpor Poljaka, dođe do ključnog brejka za 4:3. Do kraja je bio siguran, nije imao većih problema na servisu i tako je stigao do velike pobjede.

U polufinalu, Medvedev čeka boljeg iz duela Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva.

