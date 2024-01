Medvedev udario na organizatore AO

Ruski teniser Danil Medvedev imao je šta da kaže na račun organizatora Australijan opena.

Medvedev, treći nosilac u Melburnu, plasirao se u drugo kolo nakon što je Terens Atman početkom četvrtog seta zbog problema sa grčevima morao da se preda.

U trenutku predaje Rus je vodio sa 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, a poslije meča osvrnuo se na uslove u kojima je on igran.

"Na terenu je bilo mnogo toplije nego ovdje u pres sali, to je sigurno. Ovo naravno nisu bili najteži uslovi u kojima sam igrao, ali se radi o tome da ovdje nije bilo sunčano posljednjih nekoliko dana. To što ste izloženi suncu tokom treninga na nekoliko sati nije dovoljno da se adaptirate na takve uslove, pa vam ovakva toplota u meču utiče pomalo i na nerve. Za protivnika u prvom kolu sam imao igrača koji još uvijek nije prilagođen igranju na grend slemu, pa je sigurno bio u stanju tenzije. Uz to, toplota ne poboljšava vaše fizičko stanje, no odnos prema njoj zavisi od igrača do igrača. Drago mi je da sam fizički uspio da ga nadvisim jer je u jednom momentu postalo dosta izazovno izdržati. Onda su kod njega nastupili grčevi, što mi je potvrdilo da je i njemu bilo teško", rekao je Medvedev.

Potom je ispričao i šta mu se dešavalo tokom meča.

"Tokom ovakvog meča izuzetno je važno da se pravilno osvježavate. I pored moje molbe da mi bude dostupna nehlađena voda, jedina koja je bila nama dostavljena bila je ledena. Kad sam tražio od sudije da mi daju topliju vodu, donijeli su mi vrelu. Kako onda dalje, a da se ne obratite supervizoru za intervenciju", rekao je Medvedev.

Medvedev će u drugom kolu igrati protiv Emila Rusuvorija koji je pobijedio Amerikanca Patrika Kipsona, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (4).

