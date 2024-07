Medvedev umalo diskvalifikovan sa Vimbldona (VIDEO)

Ruski teniser Danil Medvedev umalo je zaradio diskvalifikaciju sa Vimbldona.

Tokom prvog seta bila je problematična jedna lopta, koju je sudija Eva Azderaki Mur procijenila da je dva puta pala u polje Medvedeva.

Protest Medvedeva nije dugo trajao, ali je bio veoma oštar, prenosi b92.

Na snimku se jasno vidjelo da joj je Medvedev poručio: "Je*i se".

Medvedev saying "f*** you" to the umpire pic.twitter.com/2dFnHoYJTr