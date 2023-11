Medvedevu ruski derbi

Danil Medvedev došao je do prve pobjede na završnom Mastersu u Torinu. On je u okviru Crvene grupe savladao svog dobrog druga i sunarodnika Andreja Rubljova sa 2:0 (6:4 6:2) za nešto više od sat i po vremena.

Od samog starta treći igrač svijeta je uspostavio odnos snaga na terenu. Već u prvom gemu Danil je imao brejk loptu. Rubljova ju je spasio, a isto je uradio i u trećem gemu kada je spasio tri vezane šanse Medvedeva da mu oduzme servis.

Ipak Medvedev dolazi do prednosti u sedmom gemu kada koristi petu brejk loptu. Mogao je Rubljov momentalno da uzvrati jer je u osmom gemu propustio tri brejk lopte, ali čini se da večeras ipak nije bio na visini zadatka, pogotovo ne kao prošle godine isto u Torinu, isto u prvom meču na turniru sa istim protivnikom.

Treba napomenuti da je mlađi od dva Rusa, ali i neiskusniji, ušao u ovaj meč sa vidnom nervozom. Osjetio je pritisak i značaj čitavog događaja.

Najveća borba na meču viđena je u desetom gemu u kojem je Medvedev servirao za set. Rubljov je stigao do dvije vezane brejk lopte, pa onda i do prednosti, ali nije uspio da iskoristi nijednu od ukazanih prilika. Danil je propustio tri set lopte, Rubljov još jednu brejk loptu, da bi na kraju ipak Medvedev stigao do prvog seta.

U nastavku je sve bilo mnogo lakše za Medvedeva. U prvom gemu odmah oduzima servis Rubljovu i čini se da je tada sve bilo riješeno, nazirao se jasan epilog. Tačku na ovaj meč je stavio još jednim brejkom nešto kasnije, tačnije u petom gemu ovog seta.

Medvedev će u narednom kolu igrati protiv Zvereva, dok će Rubljovu rival biti Alkaraz.

Ovi mečevi su na programu u srijedu.

