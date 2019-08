Mekinro: Ako Đoković bude kao Federer u 37, biće G.O.A.T.

Nekadašnji teniser Patrik Mekinro novi je u nizu stručnjaka koji je prokomentarisao borbu za najboljeg tenisera svih vremena, takozvani G.O.A.T.

Nema sumnje da je tenis na svom vrhuncu, a javnost je u trilemi ko je najbolji među najboljima - Rodžer Federer, Rafael Nadal ili Novak Đoković.

Federer ima najviše titula i 20 Grend slemova, Nadal je "kralj" šljake i osvajač 18 GS, dok je Đokovića na 16 GS ali ima bolji učinak u međusobnim susretima sa obojicom rivala.

"Federer ima 38 godina, a igra na tako visokom nivou i jakim intenzitetom četiri i po sata. To je nevjerovatno. Ako Đoković bude sposoban da to uradi za pet godina, on će biti najbolji igrač svih vremena jer će imati mnogo Grend slemova. Njegova sposobnost da ostane miran u taj-brejku je sjajna", rekao je Mekinro.

Đoković se trenutno sprema u Marbelji za Masters u Sinsinatiju i US Open. Propustiće Rodžers kup u Montrealu.

(b92.net)