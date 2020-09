Mekinro: Đoković će biti loš momak do kraja karijere

Sedmostruki Grend slem šampion Džon Mekinro izjavio je da će srpskog tenisera Novaka Đokovića skupo koštati potez na US openu.

Đoković je sinoć diskvalifikovan sa njujorškog grend slema jer je nehotice pogodio lopticom u glavu linijskog sudiju.

Mekinro smatra da je pritisak bio jači od svjetskog broja 1.

"Mislim da ga je savladao pritisak. Puno toga se dešavalo van terena i očigledno je da je to uticalo na njega. Svidjelo se to njemu ili, postaće loš momak do kraja karijere", izjavio je Mekinro za ESPN.

Mekinro jedva čeka Đokovićev odgovor na terenu.

"Biće zanimljivo vidjeti kako će to da riješi. Nisam rekao da ne može da se oporavi", dodao je Mekinro i dodao:

"Mislim da bi mogao da se oporavi. Juri istoriju i da može da prestigne Nadala i Federera na listi po broju grend slemova. Mlađi je, svi to znamo, i mnogo toga mu ide na ruku. Ipak, ovo je mrlja koju neće moći da izbriše, svidjelo mu se to ili ne".

Mekinro je onda iznio seriju pitanja.

"Kako će sa ovim da se nosi? Kakva će biti reakcija ostalih igrača? Kakvu će reakciju dobiti kada se budu vratili navijači? Sve su to pitanja na koje nema odgovora u ovom trenutku. Zapanjen sam šta je uradio i to u situaciji kada je apsolutni favorit", poručio je Mekinro.

