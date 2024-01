Mekinro: Đoković je ista kategorija kao Majkl Džordan

Džon Mekinro, nekadašnji svetski broj jedan, a sada stručni komentator Eurosporta, dao je kratak intervju za hrvatski "Indeks".

Harizmatični Amerikanac je najviše pričao o Novaku Đokoviću, a imao je je zanimljiv odgovor na konstataciju da je Đoković jedan od najomraženijih najboljih igrača na svetu.

"Ljudi mogu da ga mrze ili vole, ali za mene je on jedan od najvećih, ne tenisera, nego sportista u istoriji. Ima neverovatne fizičke predispozicije, a takvih mentalno spremnih sportista bilo je jako, jako malo. Želja za pobedom, intenzitet u njegovoj igri, to je impresivno. Za mene on ulazi u istu kategoriju kao Majkl Džordan", istakao je Mekinro.

Amerikanac kaže da je današnji tenis predvidiv.

"Za to je kriv Đoković, najbolji teniser svih vremena. Neću reći najveći, ali najbolji sigurno. On je podigao tenis na neki drugi nivo i mislim da tek sada počinjem da ga cenimo".

Srbin je po rečima Mekinroa poremetio sve u svetu tenisa.

"Imali smo Federera i Nadala i svi su želeli da oni budu najbolji. Međutim, najbolji je Đoković. To moramo da cenimo. Ja ne znam kako održava taj nivo, ali znam da ne može da traje zauvek. To je jedino sigurno".

