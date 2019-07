Mekinro: Đoković je zid, ne znam kako će Federer protiv njega

Novak Đoković i Rodžer Federer sutra od 15 sati igraju finale Vimbldona. To im je četvrti susret u "All England Clubu" i treći u meču za naslov.

Federer je dobio jedno polufinale, ali Đoković je slavio u oba finala, 2014. i 2015.

Džon Mekinro, legendarni teniser koji je sada stručni komentator BBC-a, smatra da je Đoković veliki favorit u sutrašnjem dvoboju za naslov.

Pun je komplimenata na račun Federerove forme tokom turnira, ali dodaje:

"Vjerovali ili ne, uprkos tome što Rodžer igra sjajno, on mora još za par stepeni podići nivo igre kako bi imao šanse protiv ovog tipa. Novakov tenis je ekvivalent ljudskog živog zida."

Poručio je da Federer u finalu protiv Đokovića ne može računati na veliku uslugu koju mu je u polufinalu napravio Nadal:

"Rafa je Rodžerra gurnuo u finale jer mu je ostavljao jako puno nepokrivenog prostora na terenu. Novak mu to neće dati. Umjesto toga, on će ući u svoju zonu komfora samim tim što bolje bude vraćao Federerove servise. Mislim da će to biti jako težak posao za Rodžera."

Završna prognoza trostrukog osvajača Vimbldona je:

"Može li Federer ipak slaviti? Naravno da može, osam puta je ovdje podizao pehar. Ipak, ako moram prognozirati, rekao bih da Novak pobjeđuje u četiri seta."

